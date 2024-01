Chemomab TherapeuticsDRC Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Chemomab Therapeutics bei 39,26, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt der Wert 51,93, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung starker positiver oder negativer Ausschläge. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Chemomab Therapeutics jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Chemomab Therapeutics veröffentlicht. Zudem zeigen die Diskussionen weder starke positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,538 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -53,22 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -10,33 Prozent eine negative Bewertung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".