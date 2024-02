ChemoMetec A/S-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Chemometec A- liegt bei 24,85, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 45,36 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "Gut" eingestuft.

Bei einer Dividendenrendite von 2,01 % bietet die Aktie von Chemometec A- gegenüber dem Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen einen Mehrertrag von 0,33 Prozentpunkten. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 35,1, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Chemometec A- aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.