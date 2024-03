ChemoMetec A/S Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Chemometec A- festgestellt. Die negative Tendenz in den sozialen Medien führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chemometec A--Aktie momentan überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 401,24 DKK für den Schlusskurs der Chemometec A--Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 553,5 DKK, was einer positiven Abweichung von 37,95 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 30,68 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 52 einen Wert auf, der 90 Prozent niedriger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auch auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.