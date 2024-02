Chemical Industries Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Chemical Industries Far East-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,62 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,525 SGD, was einem Unterschied von -15,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,57 SGD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,89 Prozent entspricht. Daher wird auch auf kurze Sicht ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Chemical Industries Far East-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,69 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate für die Chemical Industries Far East-Aktie. Daher wird sie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt wird daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen.

Zusammenfassend ergibt sich für die Chemical Industries Far East-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der technischen und fundamentalen Analyse, während das Stimmungsbild neutral ausfällt.