Chemical Industries Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktienanalyse der Chemical Industries Far East-Aktie ergibt gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 0,64 SGD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,555 SGD lag, was einem Unterschied von -13,28 Prozent entspricht. Zudem wird ein "Neutral"-Rating vergeben, da der letzte Schlusskurs von 0,55 SGD für den 50-Tages-Durchschnitt (+0,91 Prozent) nahe liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt für die Chemical Industries Far East-Aktie ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit liefert die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating.

Die Kommunikation über die Chemical Industries Far East-Aktie in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Chemical Industries Far East-Aktie im vergangenen Jahr um 0,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.