Chemical Industries Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Chemical Industries Far East liegt bei 50, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 41,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chemical Industries Far East-Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 0,62 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,59 SGD liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,84 Prozent), was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, für den der letzte Schlusskurs von 0,57 SGD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+3,51 Prozent Abweichung). Somit erhält die Chemical Industries Far East-Aktie in der Summe ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Chemical Industries Far East waren weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. In Bezug auf die Diskussionintensität zu Chemical Industries Far East wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis eines "Neutralen" Stimmungsbildes führt.