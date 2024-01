Chemical Industries Aktie: So schnell kann es gehen

Die Chemical Industries Far East-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,63 SGD aufgewiesen, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,555 SGD eine Abweichung von -11,9 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 0,55 SGD liegt, ergibt sich eine Abweichung von lediglich +0,91 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis.

Insgesamt erhält die Chemical Industries Far East-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating. Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Chemical Industries Far East mit -12,73 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 0,16 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Chemical Industries Far East.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.