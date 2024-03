Chemical Industries Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage). Der RSI für Chemical Industries Far East beträgt 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Chemical Industries Far East beträgt 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 23 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Chemical Industries Far East daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chemical Industries Far East-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Chemical Industries Far East mit -12,73 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Chemical Industries Far East mit 7,84 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.