Chemical Industries Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Chemical Industries Far East wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen analysiert, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Neutral" ist. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung.

Die Aktie von Chemical Industries Far East hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,56, was 44 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (20,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der fundamentalen Einschätzung "Gut".

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Chemical Industries Far East die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Chemical Industries Far East bei 0,53 SGD liegt, was 19,7 Prozent unter dem GD200 (0,66 SGD) liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt mit einem Kurs von 0,57 SGD 7,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses von Chemical Industries Far East, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.