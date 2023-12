Chemical Industries Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu beurteilen. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Chemical Industries Far East liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 50 eine neutrale Einstufung für die letzten 25 Tage an, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich mit der "Materialien"-Branche hat Chemical Industries Far East in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -12,73 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,48 Prozent verzeichnet, liegt Chemical Industries Far East ebenfalls um 0,75 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Vergleich wird Chemical Industries Far East als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,84 liegt, was einen Abstand von 36 Prozent zum Branchen-KGV von 21,2 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine negative Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,54 SGD der Chemical Industries Far East-Aktie mit -16,92 Prozent Abstand zum GD200 von 0,65 SGD ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beschreibt, liegt bei 0,57 SGD, was zu einem Abstand von -5,26 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der Chemical Industries Far East-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.