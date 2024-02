Chemical Industries Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chemical Industries Far East liegt derzeit bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,23 (für die Branche "Chemikalien") einer Überbewertung von etwa 45 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Chemical Industries Far East eine Performance von -12,73 Prozent. Im Branchenvergleich der "Chemikalien"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,51 Prozent, was bedeutet, dass Chemical Industries Far East um -0,22 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Materialien"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -12,51 Prozent, und Chemical Industries Far East lag um 0,22 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt der Chemical Industries Far East-Aktie derzeit bei 0,62 SGD liegt, was nur eine Abweichung von -4,84 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,59 SGD) darstellt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,56 SGD, was eine Abweichung von +5,36 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Chemical Industries Far East-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chemical Industries Far East liegt bei 62,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 37,04 und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".