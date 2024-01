Chemesis International Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Refined Metals diskutiert, was auf ein positives Anleger-Sentiment zurückzuführen ist. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein oder zwei Tagen waren die Themen vorwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Auch im Bereich Sentiment und Buzz gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Refined Metals in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führte. Die Aktie wurde deutlich häufiger diskutiert als normal und verzeichnete eine steigende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Refined Metals bei 0,11 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,075 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -31,82 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Hingegen liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,07 CAD, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Refined Metals-Aktie laut dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Refined Metals aufgrund des positiven Anleger-Sentiments, des gestiegenen Buzz in den sozialen Medien und der RSI-Analyse eine positive "Gut"-Bewertung.