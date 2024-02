Chemed ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Chemed":

Die Aktie von Chemed wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,78 bewertet, was 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 98,17. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Chemed insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -3,75 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was als positive Bewertung "Gut" gilt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Chemed sowohl aus fundamentaler, Anleger- als auch aus technischer Sicht als "Gut" bewertet.