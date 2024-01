Chemed Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Chemed":

Der Aktienkurs von Chemed hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" 3,39 Prozent über dem Durchschnitt von 13,21 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 14,86 Prozent, wobei Chemed aktuell 1,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 für Chemed aktuell bei 33,07 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,29 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für Chemed war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chemed bei 27, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 97,72) unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird Chemed als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.