Chemed Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Chemed schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,27 % aus, was 90,66 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 90,93 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

Von Analysten wird die Chemed-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chemed vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 576 USD, was ein Abwärtspotenzial von -1,47 Prozent vom letzten Schlusskurs von 584,57 USD bedeutet, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Chemed eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Chemed in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Chemed-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 60,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 49,69 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.