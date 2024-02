Chemed Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Chemed":

Die Dividende von Chemed liegt mit einer Rendite von 0,27 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister deutlich niedriger. Dies entspricht einer Differenz von 90,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt von 90,92 %. Aufgrund des geringeren Ertrags wird die Einstufung der Dividende als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Chemed. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Chemed mit 18,14 Prozent um mehr als 23 Prozent darüber. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,49 Prozent, während Chemed mit 12,65 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Chemed mit einem Kurs von 589 USD derzeit +0,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch mit "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,61 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.