Chemed Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Chemed in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -19,29 Prozent für Chemed in den letzten 12 Monaten, da die Aktie eine Performance von 16,6 Prozent erzielt hat. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 35,89 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt Chemed mit einer Unterperformance von 8,34 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Chemed aktuell bei 542,23 USD verläuft, was eine "Gut"-Einstufung für die Aktie ergibt. Der Abstand zum Aktienkurs von 573,22 USD beträgt +5,72 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei -0,8 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Chemed ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 99,74) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe ergibt.