Chemed Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den sozialen Medien kann die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Chemed wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie von uns als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Chemed mit anderen Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche ergibt sich eine Performance von 9,35 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +27,77 Prozent, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -18,43 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor ergibt sich jedoch eine Unterperformance von 4,76 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Chemed beträgt derzeit 0,32 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,33) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Chemed von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chemed-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 537,31 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 578,46 USD liegt. Dies bedeutet eine Differenz von +7,66 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 557,42 USD, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (+3,77 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für Chemed auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Chemed-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.