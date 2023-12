Chemed Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Chemed":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für Chemed bei 54,05 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für den RSI.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität bei Chemed ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und resultiert ebenfalls in einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Hinsichtlich der Dividende hat Chemed derzeit eine Dividendenrendite von 0,32 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 88,67 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Chemed-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Chemed einmal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine Entwicklung von 0,26 Prozent und ein mittleres Kursziel von 576 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".