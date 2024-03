ChemX Materials-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Chemx Materials beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 70,59 über dem Schwellenwert, der auf eine überkaufte Aktie hinweist. Insgesamt wird Chemx Materials daher in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung in sozialen Netzwerken. Die Diskussion war an zwei Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Chemx Materials gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Chemx Materials ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chemx Materials bei 0,08 AUD verläuft. Dies führt aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 0,057 AUD zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -18,57 Prozent.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse verschiedene Aspekte beleuchtet hat und zu dem Ergebnis führt, dass Chemx Materials in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.