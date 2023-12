ChemX Materials Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Chemx Materials in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Chemx Materials wurde in etwa die gleiche Menge wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Chemx Materials derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 0,1 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,066 AUD) um -34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,07 AUD entspricht einer Abweichung von -5,71 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Chemx Materials, so ergibt sich ein RSI von 53,33 Punkten für den 7-Tage-RSI und von 64,58 Punkten für den 25-Tage-RSI. Beide Werte zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand auch die Aktie von Chemx Materials zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Chemx Materials, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt die Bewertung "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.