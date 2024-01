ChemX Materials Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Chemx Materials-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,09 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,082 AUD liegt, was einem Unterschied von -8,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,07 AUD, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Chemx Materials-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 5,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dadurch wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Chemx Materials-Aktie zeigen sich keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gibt es keine nennenswerten Veränderungen in der Anzahl der Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.