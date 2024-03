ChemX Materials Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Chemx Materials wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Chemx Materials-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Chemx Materials. Anleger zeigten an drei Tagen negative Diskussionen, während größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt zwei Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chemx Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 0,053 AUD weicht somit um -33,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD) liegt mit einem Unterschied von -24,29 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Chemx Materials festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Chemx Materials somit eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe der Analyse.