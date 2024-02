Die Chegg-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chegg liegt derzeit bei 199,95, was 321 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt überbewertet ist, weshalb Chegg in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Chegg investiert, einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,75 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste von 0 % erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite des Unternehmens niedriger ausfällt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Aktienkurs von Chegg verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,5 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 39,57 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -8,77 Prozent, und Chegg liegt aktuell 39,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chegg-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 8,76 USD, was einem Unterschied von -9,22 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Daher erhält Chegg insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.