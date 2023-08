Chegg Aktienprognose: Erwartete Stabilität trotz letzter Abwärtstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten Monaten eine leichte Abwärtsbewegung verzeichnet, aber es wird erwartet, dass er auf dem aktuellen Niveau stabil bleibt. Auf lange Sicht könnte die Aktie jedoch weiter fallen und ein neues Tief erreichen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Prognosen auf Schätzungen und Analysen basieren und sich jederzeit ändern können. Aktionäre sollten immer ihre eigenen Recherchen durchführen und sich nicht allein auf diese Informationen verlassen.

Fazit

Die Quartalszahlen von Chegg werden in 67 Tagen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht und der Gewinn ebenfalls rückläufig ist. Die Aktie hat in den letzten Monaten an Wert verloren, aber Experten glauben, dass sie langfristig wieder zulegen wird.

Aktionäre sollten jedoch bedenken, dass dies...