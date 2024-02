Chegg Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Chegg wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 0 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig betrachtet eine negative Einschätzung. Im letzten Monat lautete die Bewertung ebenfalls 0 positiv, 0 neutral und 1 negativ, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Chegg liegt bei 8,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -8,7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen der Analysten ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Chegg.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Chegg-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,67 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 9,31 USD liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,32 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Chegg-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche erzielte Chegg in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,5 Prozent, was im Durchschnitt um -39,69 Prozent schlechter ist. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Chegg um 39,39 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine neutrale Einschätzung der Chegg-Aktie aufgrund der Bewertungen von Analysten, der technischen Analyse und des Branchenvergleichs, obwohl das Anleger-Sentiment positiv ist.