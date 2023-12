Chegg Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chegg liegt derzeit bei 188,94, was 276 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Chegg aktuell bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,76 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite, wodurch die Aktie auch in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz im Durchschnitt liegt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger zeigt sich ein überwiegend positives Bild in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Chegg in Bezug auf das KGV und die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird, während die Stimmung der Anleger als "Gut" bewertet wird.