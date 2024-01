Chegg Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Chegg hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 68,47 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 36 Prozent, was bedeutet, dass Chegg aktuell 93,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chegg-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,75 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,23 USD liegt, was einem Unterschied von +4,47 Prozent entspricht. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 9,82 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +14,36 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Chegg-Aktie als "Gut" im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Chegg gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Chegg als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 188,94 insgesamt 275 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der bei 50,35 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".