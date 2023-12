Chegg Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Aktie von Chegg 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel ist. Daher hat die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um Chegg gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wurde. Insgesamt erhält Chegg für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Chegg eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Chegg eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Chegg derzeit um 18,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur 1,74 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.