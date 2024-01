Chegg Aktie: War das schon alles?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ, wie Anleger berichten. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Chegg. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chegg derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 10,68 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,78 USD um +0,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,97 USD, was einer Abweichung von +8,12 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut" für die Aktie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Bei Chegg wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Chegg-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 65,18 und der RSI25 bei 44,22, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.