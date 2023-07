Chegg Aktie: Trotz Kursrückgang erwarteter Gewinn von 61,40% in 12 Monaten

Die Chegg Aktie verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen Kursrückgang von -5,56%. Die Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten positiv entwickeln wird. So wird erwartet, dass die Aktie bei etwa 13,28 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +61,40% entspricht. Aktionäre, die jetzt in die Chegg Aktie investieren möchten, können daher mit einem potenziellen Gewinn rechnen.

Der Umsatz des Unternehmens wird im dritten Quartal voraussichtlich um -3,80% auf 140,07 Mio. EUR zurückgehen. Auch der Gewinn soll sich um -14,30% auf 198,19 Mio. EUR reduzieren. Auf Jahressicht schätzen die Analysten den Umsatzrückgang auf -8,30% und den Gewinnrückgang auf -14,60%, wobei der Gewinn pro Aktie voraussichtlich bei 1