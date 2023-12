Chegg Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Chegg ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Positive Diskussionen dominierten an fünf Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich ein vorherrschend negatives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Sentiments-Barometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chegg-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,04 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 11,07 USD liegt nur geringfügig darüber (+0,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Kurs von 9,21 USD, was einer Überperformance von +20,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Chegg-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Chegg wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Chegg in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") ergibt sich eine Rendite von -63,67 Prozent im vergangenen Jahr, was 59,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,56 Prozent, wobei Chegg aktuell 62,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.