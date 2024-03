Chegg Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Bewertung der Aktie von Chegg basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass sie als überbewertet gilt. Das KGV von 179,33 liegt insgesamt 287 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste" von 46,29. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, weist Chegg derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 3,21 % im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste". Die Differenz von 3,21 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chegg liegt bei 63,75, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 67, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Chegg daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Chegg-Aktie abgegeben, davon waren keine "Gut", keine "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Chegg-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Chegg vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 8,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 8,83 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Chegg somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.