Chegg Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen könnten. Bei Chegg wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 29,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Chegg-Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen weniger Schwankungen im Vergleich. Hier ist Chegg weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Chegg-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen über Chegg in den sozialen Medien signalisieren die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Chegg bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Dividendenrendite von Chegg beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,75 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Chegg von 9,09 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 6 Prozent unter dem GD200 (9,67 USD) liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 10,3 USD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -11,75 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Chegg-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.