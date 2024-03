Chefs' Warehouse Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Chefs' Warehouse wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,93 Punkten, was bedeutet, dass die Chefs' Warehouse-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 42,94 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 29,78 USD für den Schlusskurs der Chefs' Warehouse-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,47 USD, was einer positiven Abweichung von 22,46 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (34,66 USD) liegt mit einer Abweichung von +5,22 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chefs' Warehouse-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch keine signifikante Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chefs' Warehouse-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Chefs' Warehouse eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 2,86 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".