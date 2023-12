Chefs' Warehouse Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den vergangenen zwölf Monaten hat Chefs' Warehouse insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Chefs' Warehouse.

Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 37 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 32,1 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Chefs' Warehouse als Neutral-Titel einzustufen ist, mit einem Wert für den RSI7 von 36,79 und einem Wert für den RSI25 von 30,55.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt eines geringeren Ertrags um 2,83 Prozentpunkte entspricht. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Aktienkurs von Chefs' Warehouse hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -41,11 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -27,93 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.