Chefs' Warehouse Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Chefs' Warehouse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 15,71 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,03, was einen Abstand von 54 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Chefs' Warehouse eine Performance von -41,11 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -13,19 Prozent, was einer Underperformance von -27,93 Prozent entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 163,81 Prozent im letzten Jahr, während Chefs' Warehouse 204,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Chefs' Warehouse als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 36,79 und der RSI25 bei 30,55, was eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Chefs' Warehouse insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose von 37 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 32,1 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Chefs' Warehouse in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.