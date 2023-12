Chefs' Warehouse Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktie von Chefs' Warehouse wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 20,89 liegt es insgesamt 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der bei 34,32 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Chefs' Warehouse im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,83 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Die Differenz beträgt 2,83 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung für Chefs' Warehouse basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 37 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 21,71 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Chefs' Warehouse mit 30,4 USD bewertet. Dies entspricht einer +2,98 Prozent Entfernung vom GD200 (29,52 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 25,21 USD, was einem Abstand von +20,59 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Chefs' Warehouse-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.