Chef der Autobahngesellschaft gibt Amt im Sommer ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der bundeseigenen Autobahngesellschaft, Stephan Krenz, hat sein Ausscheiden angekündigt. Er werde sein Amt im Sommer niederlegen, heißt es in einer Erklärung des Vorsitzenden der Geschäftsführung von Montag, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach mehr als vier Jahren sei die erste entscheidende Phase bei der Reform zum Aufbau der Autobahn GmbH umgesetzt. Es sei eine starke Organisation entstanden, die stabil funktioniere und zukunftsfähig aufgestellt sei, erklärte Krenz.

Der Manager stand seit 2019 an der Spitze der Autobahn GmbH, die Anfang 2021 ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Der Bund kümmert sich seitdem aus einer Hand um Planung, Bau und Erhalt der Autobahnen. Zuvor waren die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern geteilt. Die Autobahn GmbH mit Zentrale in Berlin, regionalen Niederlassungen und 189 Autobahnmeistereien ist auch für den Betriebsdienst auf dem 13 000 Kilometer langen Autobahnnetz zuständig - also etwa für den Winterdienst und die Wartung von Verkehrszeichen. Daneben wurde das Fernstraßen-Bundesamt mit Sitz in Leipzig eingerichtet./sam/DP/stw