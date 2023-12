Cheetah Mobile Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Cheetah Mobile-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,16 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,155 USD weicht somit um -0,23 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,99 USD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,29 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Cheetah Mobile-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Cheetah Mobile-Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cheetah Mobile-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 79, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,98, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Cheetah Mobile-Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cheetah Mobile-Aktie bei 23,72 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Software"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 62,11, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.