Cheetah Mobile Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse von Cheetah Mobile-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem gemischten Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,16 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts von 1,91 USD ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Cheetah Mobile. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen spiegelt wider, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Auch dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen positive Themen und an vier Tagen negative Themen dominierten. Die verstärkte negative Kommunikation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In fundamentalen Zahlen ausgedrückt, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheetah Mobile bei 23,72, was 61 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 61. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.