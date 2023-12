Cheetah Mobile Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der RSI von Cheetah Mobile beträgt 41,18, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 47,82, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral" Rating.

Die Dividendenrendite von Cheetah Mobile beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cheetah Mobile von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Diese Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Cheetah Mobile derzeit bei 2,16 USD verläuft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,25 USD und weist damit einen Abstand von +4,17 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,98 USD, was einer Differenz von +13,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.