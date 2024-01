Cheet.m.adr 50ew Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Anlegerstimmung für Cheetah Mobile war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt zwei positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 52, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 44,42 führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird Cheetah Mobile daher nach der RSI-Bewertung als neutral eingestuft.

Bezogen auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheetah Mobile bei 23, während vergleichbare Unternehmen in der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 58 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Cheetah Mobile aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine positive Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cheetah Mobile-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,17 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,21 USD weicht um +1,84 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 2,01 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+9,95 Prozent), was zu einer positiven Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Cheetah Mobile-Aktie damit eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung und dem RSI, eine positive Bewertung aus fundamentaler Sicht und eine gemischte Bewertung aus technischer Sicht.