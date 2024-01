Cheet.m.adr 50ew Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Samsara":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Cheetah Mobile diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Cheetah Mobile, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert der Cheetah Mobile liegt derzeit bei 76,24, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt für die Cheetah Mobile derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,16 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,09 USD liegt, was einer Abweichung von -3,24 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,07 USD, was einer Abweichung von +0,97 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cheetah Mobile beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Die Dividendenpolitik von Cheetah Mobile wird von Analysten daher als "Neutral" bewertet.