Cheet.m.adr 50ew Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Cheetah Mobile wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild lautet daher "Neutral".

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Cheetah Mobile aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 23,72 insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 69,77 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cheetah Mobile aktuell bei 2,2 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 2,015 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,41 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,85 USD angenommen, was für die Cheetah Mobile-Aktie einer aktuellen Differenz von +8,92 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Cheetah Mobile-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 69 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,27, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

Insgesamt liefern die verschiedenen Analysen ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Cheetah Mobile-Aktie.