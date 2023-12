Cheet.m.adr 50ew Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten zwei Wochen wurde Cheetah Mobile von den meist privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene einstufen, so die Auffassung unserer Redaktion.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Cheetah Mobile liegt derzeit bei 2,16 USD. Der Aktienkurs selbst schloss bei 2,25 USD und hat damit einen Abstand von +4,17 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,98 USD, was einer Differenz von +13,64 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Für die Bewertung der Kursdynamik kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Cheetah Mobile liegt bei 41,18, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Der RSI25 beläuft sich auf 47,82 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Die Fundamentalanalyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 23 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 23,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Cheetah Mobile zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies um 61 Prozent weniger. In der Kategorie "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.