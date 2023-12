Cheet.m.adr 50ew Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheetah Mobile liegt derzeit bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23,72 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Software", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Cheetah Mobile-Aktie beträgt derzeit 2,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,16 USD liegt, was einer Abweichung von -0,46 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,91 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 13,09 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Cheetah Mobile auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cheetah Mobile in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der unveränderten Diskussionen. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Cheetah Mobile aktuell im normalen Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cheetah Mobile liegt bei 55,26 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 39,62, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Cheetah Mobile eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Insgesamt wird Cheetah Mobile anhand der verschiedenen Analysen mit einem "Gut"-Rating bewertet, was auf eine unterbewertete Aktie hinweist.