Cheesecake Factory Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Bei Cheesecake Factory liegt das KGV mit 14,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit", was einer günstigen Bewertung entspricht.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Cheesecake Factory in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,82 Prozent im Branchenvergleich erzielt und lag auch über dem Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors um 3,05 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Cheesecake Factory eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negative waren. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält Cheesecake Factory eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als "überverkauft" eingestuft wird, was auf eine gute Bewertung hinweist. Insgesamt wird Cheesecake Factory anhand dieser Analysepunkte mit "Gut" bewertet.