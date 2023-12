Cheesecake Factory Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheesecake Factory beträgt derzeit 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,21 (Hotels, Restaurants und Freizeit) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Position der Cheesecake Factory-Aktie. Der RSI7 liegt bei 22,88 und wird als "Gut" empfohlen, während der RSI25 bei 35,95 liegt und eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Cheesecake Factory-Aktie eine Performance von -7,43 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche (0,21 Prozent Anstieg) und des Sektors "Zyklische Konsumgüter" (-3,78 Prozent Rendite) zu einer Unterperformance von -7,65 Prozent bzw. -3,66 Prozent führte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cheesecake Factory nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (3,55 % gegenüber 2,8 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.