Cheesecake Factory Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Fall von Cheesecake Factory liegt das KGV mit einem Wert von 14,31 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit", was einer Differenz von 72 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Cheesecake Factory festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cheesecake Factory daher in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Ausschüttung von Cheesecake Factory mit 3,55 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,75 %. Die Differenz beträgt 0,81 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung rund um Cheesecake Factory war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Positive Diskussionen dominierten an nur drei Tagen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Daher erhält Cheesecake Factory in dieser Kategorie eine schlechte Einschätzung.